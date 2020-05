Nicht dem Kabinett Dichand angehörig

at // Vizekanzler und Finanzminister Josef Pröll erklärte in der heutigen ORF-Pressestunde "nicht einem Kabinett Hans Dichands anzugehören". "Mit Hans Dichand verbindet mich nichts außer, dass ich regelmäßig die Kronen Zeitung lese", sagte Pröll. Im Interview in der heutigen Ausgabe der Tageszeitung bekräftigt Pröll einmal mehr die Chancenlosigkeit des ORF auf Finanzhilfe des Staates und forderte ein plausibles Entwicklungskonzepte ein. Der Vizekanzler hält weiters die Landesstudios für Bestandteile des Bildungsauftrages, die nicht für die Strukturprobleme des ORF mitverantwortlich sind. Kronen Zeitung, Seite 8/9