NFL bei Puls 4

Was bringt das Football-Fans? 17 Regular Season-Spiele, drei Play-Off-Begegnungen und die Super Bowl als Krönung der nächsten NFL-Meisterschaftssaison. Christian Nehiba wird die Spiele moderieren. Bereits am 12. September geht das erste Spiel der Philadelphia Eagles gegen die Green Bay Packers um 22 Uhr on air. Ab diesem Tag überträgt Puls 4 jede Woche ein Regular-Season-Match. Im vergangenen Frühjahr übertrug der Sender die Halbfinal-Spiele und die Super Bowl.



atmedia.at