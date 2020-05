Next Audience und Rocket Fuel optimieren Online-Media

Die Zusammenarbeit funktioniert so: Next Audience sammelt, aggegiert und verknüpft kundeneigene Daten aus Onsite-, Newsletter- und Medianutzung sowie Customer Relationship Management-Systemen und leitet daraus Profil-Logiken ab.



Rocket Fuel setzt auf diesen Logiken von Next Audience auf und fügt diesen Daten zusätzliche Qualifizierungsfaktoren hinzu, die in weiterer Folge die damit verbundene Media-Steuerung optimiert. Das US-Unternehmen stellt dem Online-Werbemarkt eine Media-Einkauf-Plattform zur Verfügung, die mit künstlicher Intelligenz sowie Real-Time-Bidding-Informationen arbeitet, um eine höhere ökonomische Ausschöpfung von Media-Leistung zu erzielen.