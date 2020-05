Newsreisen.at nach Home-Relaunch

Die vier Images fassen die von der Agentur gemachten optischen Adaptionen zusammen: bereinigte, vereinfachte und übersichtliche Seiten mit einer verschlankten Struktur, die Besuchern Lust auf Mehr macht und durch die emotionale Ebene der Bilder deren Neugierde stimulieren soll.



Einfachheit, Klarheit, Reduktion auf das Wesentliche und Funktionalität sind die tragenden Elemente von Newsreisen.at, die konvertieren sollen. Mit mehr optischer Überzeugungskraft und einem geringeren Anteil an rational erfassbaren Inhalten schneller zur Buchung und zum Abschluß. So lässt sich Newsreisen.at in der jetzigen Form lesen.



atmedia.at