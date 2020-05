Newsday.com schließt Gratiszugang

us // Newsday.com, das Pendant der New Yorker-Lokaltageszeitung Newsday, stellt am 28. Oktober auf ein Abozugangsmodell um. Kostenlos bleibt die Nutzung für die Abonnenten der Printausgabe und für Kunden des lokalen Internet Service-Providers Optimum Online. Alle anderen Leser und Nutzer kostet der Zugang zu dem Nachrichten-Portal ab diesem Tag fünf US-Dollar pro Woche. Frei zugänglich bleiben die Rubriken-Anzeigen, Wetternachrichten, etc. Newsday.com wird damit zum weltweit beobachteten Beispiel ob die weithin grassierende Angst vor eine "Mauer" um Inhalte angebracht ist und wieviel Nachrichten tatsächlich noch wert sind.