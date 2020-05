News wird SK Rapid-Medienpartner

Der Club und das Magazin verschaffen sich im jeweiligen Rahmen ihrer Möglichkeiten gegenseitige werbeliche Präsenz. News wird in " St. Hanappi" beispielsweise eine Dauerwerbefläche auf einer Videowall und ein Promotion-Stand zur Verfügung stehen. Weiters werden vom Magazin VIP-Tageskarten, Treffen mit Spielern des Kaders, Führung im Vereinsmuseum, etc. verlost und ein spezielles "grün-weißes News-Abo" vermarktet.



SK Rapid Wien ergänzt mit dieser Zusammenarbeit sein Portfolio an Medien-Kooperationen, schließt eine Lücke im Magazin-Bereich und gewinnt einen zusätzlichen reichweitenstarken Kommunikationspartner.