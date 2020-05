News schon mittwochs

Die Verlagsgruppe News stellt die gesamten Heft-Inhalte kostenlos zur Verfügung und erweitert diese auf der Bild-Ebene sowohl qualitativ als auch quantitativ. So stehen in der App Video-Reportagen und Hintergrund-Infos zusätzlich zur Verfügung. Die Social Media-Verknüpfung ist hier ohnehin obligat. Darüber hinaus wurde die technische Performance der News-App - Navigation, Touchscreen-Bedienung, Artikel-Öffnung, In-App-Browsing, etc, - "hochglanz" gemacht.