News on Video gründet Supernova Film

Martin Wolfram, Geschäftsführer von News on Video, erklärt, dass die Arbeit von Supernova Film im Grunde schon dort beginnt, wo es um die Klärung der Frage geht, welche Kommunikationsleistung der geplante Spot in welcher Zielgruppe zu leisten habe. Aus den darauf erfolgenden Antworten leitet sich wiederum das entsprechende Filmkonzept aus dem Supernova Film-Portfolio ab. Dieses bestünde aus "40 Filmkategorien" präzisiert Wolfram.



Aus der Zielgruppen- und Filmkategorie-Spezifikation zu Beginn leitet sich wiederum der nachfolgende Produktionsaufwand und die gesamte Kosteneffizienz des Projektetats ab. Andreas Modritsch, Ko-Geschäftsführer von News on Video, versichert, dass mit diesem Arbeits- und Realisierungsprinzip "Budgets noch exakter geplant und effizienter eingesetzt werden".



Die erste Arbeit von Supernova Film ist bereits im Kasten und im Folgenden zu sehen. Dieser für Promente Wien angefertige Spot wird erstmals am 30. August 2013 im ORF 2-Regionalinformationsformat Wien heute zu sehen sein: