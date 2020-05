News liefert Heimat

atIn der Verlagsgruppe News wird unter dem Medienmarken-Dach und der Lust an der Region folgend, eine neue Ausgabe von News Heimat veröffentlicht. Die Inhalte des 52-Seiten-Magazins drehen sich um den Herbst in Österreich, Lebensgefühl und Tradition in Österreichs Regionen sowie die dort entstehende Wertschöpfung.