News kommt mit Lesegefühl

"Offener, seriöse und relevant" will das Magazin News unter der Führung von ChefredakteurinEva Weissenberger in den österreichischenLesermarkt starten. An der Vermittlung und der Verankerung dieseWahrnehmungskriterien wird in der Verlagsgruppe News gearbeitet. Am 25. April erscheint das von Art-DirektorChristian Sulzenbacherweiterentwickelte Magazin. Damit wird ein weiterer Veränderungsschritt, nach der Bestellung von Weissenberger, der durch sie erfolgten redaktionellen Umbesetzung und Neudefinition der Blattlinie, und weg vom Weg der Vorgänger gemacht.