News Corporation wieder profitabel

Kraft und Stärke

Der Umsatz steigt von 7,9 auf 8,7 Milliarden US-Dollar im Quartal an. In nahezu allen Geschäftsfeldern verbessert der Konzern die EBIT-Ergebnisse. Jenes der Sparte Newspapers and Information Services steigt von 200 auf 259 Millionen Dollar. Chairman Rupert Murdoch spricht deshalb auch davon, dass der Konzern "aus dieser Rezession mit neuer Kraft und Stärke auftaucht". Jedoch fehlen 32 Millionen Dollar Einnahmen aus dem Digital Media-Geschäft gegenüber 2008.