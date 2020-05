News Corporation nennt Paid Content-Abos

Anfang März betrug der Subskripientenstand für Website, iPad- und Kindle-Edition von Times Online 79.000. Der Zuwachs von März bis Anfang Juli beträgt 28 Prozent.



Inklusive der Print-Abonnements, die vollen Zugang zu den digitalen Spinoffs ermöglichen, werden zum jetzigen Zeitpunkt "mehr als 250.000 Abos" bewirtschaftet. Laut News International macht der mit diesen Abos erwirtschaftete Umsatz bereits die Hälfte des The Times-Gesamtumsatzes aus.



Im Schnitt wird die The Times auf 35.000 und The Sunday Times auf 31.000 iPads geladen. Seit März stieg diese Nutzung um 40 Prozent.