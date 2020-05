News-Aufsteiger

atIris Brüggler wird mit 1. Juni 2011 stellvertretende Chefredakteurin von First und an der Seite von Silvia Meister bei dem Titel agieren. Mit Meister teilt sich Brüggler die Leitung des Ressorts Leute des Magazins News. Brügger ist bei beiden Medien die Nachfolgerin von Lisa Ulrich, die mit Mai in Karenz geht. In die Chefredaktion von News zieht Christoph Bacher ein. Er fungiert als Mitglied des Leitungsgremiums.