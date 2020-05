News.at relauncht

"Sehr viel konzeptionelle Vorarbeit" sei in News.at investiert worden, resümiert Matthias Schönwandt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Verlagsgruppe News, die Entwicklungsphase. So wurde Ergebnisse aus einem Markt-Screening, einer User-Befragung, einem Usability-Test inklusive Eye-Tracking und einer Experten-Review in den Relaunch eingearbeitet.



Das Konzept und Redesign des Portals entstand in Kooperation mit vi knallgrau und dform. Die erfolgende Bewerbung des Relaunches entstand unter Hinzuziehung der Agentur Fessler.Schmidbauer.



atmedia.at