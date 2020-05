News.at macht Wetter besser

Das vorhandene Portfolio wurde um partielle Channel-Brandings, Logoleisten, Einfärbungen einzelner Tage in der Sieben-Tage-Prognose, Advertorials, Produktabbildungen neben Wettersymbolen, Wochentagsbrandings sowie Werbesujets als Hintergrund-Bilder zu aktuellen Wetterwerten von Regionen oder in Corporate-Design-Farben gehaltenen Kurven in Temperatur-Verlaufsdiagrammen erweitert. Die Auslieferung dieser genannten Werbemittel kann außerdem noch durch spezifisches Wetter-Targeting gesteuert werden.