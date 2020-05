News.at hängt mit Julian le Play herum

atSchöner formuliert lautet die Botschaft, dass News.at mit dem österreichischen Nachwuchs-Musiker Julian le Play zu einem Video-Gespräch, zu einem Hangout-Meeting, mit Fans zusammen trifft. In der ersten Reihe des virtuellen Google+-Meetingraumes werden bis zu zehn Fans des Musikers Platz nehmen. In der zweiten Reihe können all jene sitzen, die die Diskussionsrunde nur passiv mitverfolgen wollen.