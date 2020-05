New Yorker Kleidertausch

intAm 3. Mai geht in insgesamt 28 Märkten Europas der neue "Dress for the moment"-Spot des Bekleidungseinzelhändlers New Yorker online. Der Spot "The Dress" kommt in 28 Märkten im Kino, in 25 Märkten und mehr als 60 Sendern im TV sowie in 32 Märkten weltweit online zum Einsatz. Darin treffen zwei stilistisch nicht harmonierende Damen auf der Straße nach Nirgendwo aufeinander. Die Eine beneidet die Andere um ihr Kleid und Jugendlichkeit. Eine raubt. Eine wird beraubt.