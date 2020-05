usDie New York Times Company bereitet den Verkauf der Regional Media Group vor. Das Medien-Unternehmen führt "fortgeschrittene Verhandlungen" mit Halifax Media Holdings. Verkauft sollen Titel wie The Ledger, The Tuscaloosa, Daily Comet, Petaluma Argus-Courier oder News Chief in Winter Haven werden. Die New York Times Company könnte sich damit von 16 Regional-Zeitungen trennen.