New York Times steigert mit Digital-Abos Auflage

Im jüngsten Auflagenprüfzeitraum verzeichnete die New York Times eine gesamte "digitale Auflage" in der Höhe von 896.352 Stück für die Verkaufstage Montag bis Freitag. Das heißt, dass die digitale Auflage der Zeitung mittlerweile 55,54 Prozent der Gesamt-Auflage in diesem Zeitraum ausmacht. Und das ist wiederum ein, von Prüf- zu Prüfzeitraum nachgewiesenes Auflagen-Wachstum von 136 Prozent.



Die digitale Auflage von 850.816 Stück am Sonntag repräsentieren wiederum einen Anteil von 40,49 Prozent an der Sonntags-Gesamtauflage. Im Vergleich der Prüfzeiträume legte die digitale Sonntagsauflage um 129 Prozent zu.



Die Print-Auflage hingegen ging im Verkaufszeitraum Montag bis Freitag um 6,9 und am Sonntag um 1,8 Prozent zurück.



Das sind vom Audit Bureau of Circulations (ABC) geprüfte Auflagenzahlen.