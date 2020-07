New York Times steigert digital die Gesamt-Auflage

Diese Steigerung ergibt am Ende dieser jüngsten Auflagen-Prüfperiode 2.149.012 Stück für den Zeitraum Montag bis Freitag und 2.517.307 Stück am Sonntag.



Das Auflagen-Wachstum kommt aus der digitalen Verbreitung. Diese betrug im Zeitraum von Oktober 2013 bis März 2014 von Montag bis Freitag im Schnitt 1.341.945 und am Sonntag 1.300.106 Stück. In der Gegenüberstellung zur direkten, vorhergehenden Vergleichsperiode ergibt sich eine Steigerung der digitalen Auflage von 18 (Montag bis Freitag) und 22 Prozent (Sonntag).



Dieses Wachstum überkompensiert die Auflagen-Verluste im Printbereich. Die gedruckte Auflage der New York Times geht während der Woche um sieben Prozent und am Wochenende um drei Prozent zurück. Im Schnitt werden von Montag bis Freitag 680.905 und am Sonntag 1.217.201 gedruckte Exemplare abgesetzt.