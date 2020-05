New York Times startet Social Media-Werbung

Ricochet sorgt für das AdManagement, verbindet Inhalte und Werbemittel zu eigenen Links für die vordefinierte Kampagnendauer. Während dieser kann ein Markenartikler die Ricochet-Links über alle seine ihm zur Verfügung stehenden Media-Channel und Social Media-Foren wie Google+, Facebook, Twitter, Newsletter, etc. distribuieren.



Das sieht dann, wie hier zu sehen ist, aus. Und ohne Ricochet sieht sieht der Text-Werbeträger so aus.



SAP setzt dieses Social Media-Werbeprogramm dazu ein, um eine Balance zwischen Push- und Pull-Marketing-Wegen herzustellen und die richtige Zielgruppe per New York Times-Inhalten anzusprechen. Damit sollen zielgruppen-genaue Werbebotschaften über die SAP-eigenen Medien- und Social Media-Kanäle transportiert werden.

Media-Mix: Paid, Owned, Earned Media

Ricochet kan als Mix aus Paid, Owned und Earned Media verstanden werden. Oder so: Die Kraft von Medienmarken und deren Inhalte werden portioniert, um Display-Formate ergänzt und dann über die eigenen Kommunikationswege des Werbers verteilt. Der kauft bei der New York Times Inhalte die Mediawirkungen entfalten sollen ein, platziert sie ohne hoher Media-Investitionen im eigenen Medien-Netzwerk und erwirtschaftet über die sich viral verteilenden Inhalte Kommunikationsleistung.



