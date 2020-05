New York Times launcht neue iPad-Web-App

intAls "experimentelle Web-App für das iPad" beschreibt die New York Times Company die soeben gelauncht App, die in HTML5 produziert wurde. Sie ist derzeit nur NYTimes.com mit vollem Digital-Abo und Abonnenten der Tageszeitung zugänglich. Die Web-App zeichnet sich durch sein maximales Inhaltsangebot auf. So wurde beispielsweise die Nutzung der digitalen Ausgabe der Zeitung noch print-ähnlicher als bisher gemacht.