usa // Die New York Times Company geht gegen Nutzer vor, die die Inhalte der New York Times aggregieren. Der Verlag hat bereits The Huffington Post, AllThingsDigital und Newser auf mögliche Urheberrechtsverletzungen aufmerksam gemacht. Newser wurden bereits rechtliche Schritte angedroht. Dem New Yorker Blog-Netzwerk Apartment Therapy wurde bereits unter Berufung auf den Digital Millenium Copyright Act die Entfernung verwendeter Bilder angeordnet.