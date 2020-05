New York Times Company schließt mit Verlust

Während der operative Gewinn im vierten Quartal um 4,5 Prozent sinkt, fällt er im Jahresergebnis abschreibungsbedingt um 75,8 Prozent. Dort steht in weiterer Folge auch ein Verlust in Höhe 39,7 Millionen US-Dollar. Wogegen im Quartalsergebnis ein Nettogewinn von 58,9 Millionen Dollar ausgewiesen ist.



Der Digital-Umsatz fiel um vierten Quartal von 100,6 auf 95,7 Millionen Dollar um 4,9 Prozent aufgrund von Cost-per-Click- und Display-Advertising-Rückgängen in der About Group. Der Digital-Umsatz in der News Media Group stieg um 5,3 Prozent. Der Online-Anteil am gesamten Konzernumsatz macht im vierten Quartal 26,7 und im Jahresergebnis 27,7 Prozent aus.



Die Paywall rund um die NYTimes.com und International Herald Tribune ist kein Nutzungshemmnis. Die Abonnenten-Zahl stieg vom dritten auf das vierte Quartal 2011 um circa 20 Prozent und belief sich zum Jahresende auf 390.000 Subskripienten.