New York Times Company mit Digital-Abo-Plus

Die Werbeerlöse sanken um 8,1 Prozent. Die Print-Werbeerlöse gingen um 7,2 und die Digital-Advertising-Erlöse um 10,3 Prozent zurück. Letzter aufgrund der Entwicklung in der About Group.



Der Gesamtumsatz der Gruppe lag um 0,8 Prozent unter dem Ergebnis des ersten Quartals 2011. Die operativen Kosten des New York Times Company stiegen um 1,1 Prozent. In weiterer Folge muss die Gruppe einen Vorsteuer-Gewinn-Rückgang von 24,3 Prozent verbuchen.



Der Netto-Gewinn stieg von 5,4 auf 42,1 Millionen US-Dollar. Hier wirkte sich unter anderem gesunkene Zinsbelastungen positiv auf den Gewinn aus. Auf die Aktie umgelegt entwickelte sich der Gewinn von 0,04 Cent des vorjährigen Vergleichsquartals auf 0,28 Cent.

Digital-Abos steigen um 16 Prozent

Die New York Times Company weist mit Stichtag 18. März 2012 472.000 Digital-Abonnements aus. Davon entfallen auf alle unter New York Times und International Herald Tribune firmierenden Produkte zum angegebenen Tag 454.000 Subskriptionen. Das ist, verglichen mit dem Abo-Stand des vierten Quartals 2011, ein Wachstum um 16 Prozent.



Die im Berichtsquartal erwirtschafteten Online-Werbeerlöse machten 71,1 Millionen Dollar, nach 79,3 Millionen Dollar im vorjährigen Vergleichsquartal, aus. Aufgrund dieser Entwicklung geht der Anteil der Online-Werbeerlöse am Konzern-Umsatz von 30,6 auf 29,9 Prozent zurück. In der News Media Group, dem Unternehmen, das die NYTimes.com betreibt, gingen die Online-Werbeerlöse von 49,6 auf 48,5 Millionen Dollar zurück. Grund dafür ist die Entwicklung am US-Display-Marketing- und Classifieds-Markt. Der Online-Umsatz-Anteil am News Media Group-Umsatz macht 22,5 Prozent aus und stieg um 0,8 Prozentpunkte.