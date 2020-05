New York Times bremst Werbeerlös-Rückgang weiter ein

Ein Wirkfaktor für die positive Vertriebserlös-Entwicklung ist der Zuwachs an digitalen Abonnements. Von Juli bis Ende September gewann der Medienkonzern cira 727.000 Digital-Abonnenten. Das ist eine 28-Prozent-Steigerung im Jahresvergleich. Darüber hinaus gewann die New York Times Company mehr Netto-Abos als im vorhergehenden zweiten Quartal.



Die Gesamtbetriebskosten konnten um 1,1 Prozent im Quartal und um 1,8 Prozent im Neun-Monate-Zeitraum reduziert werden.



Der Betriebsgewinn stieg in den beiden angesprochenen Zeiträumen. Im Quartal sogar um 44,2 Prozent. Letztendlich steht aufgrund der Verkäufe der New England Media Group, der AboutGroup und der Regional Media Group im vorliegenden Quartalsbericht ein Netto-Verlust.



Auch nach neun Monaten steht noch ein Netto-Verlust im Zwischenbericht des Medienkonzern. Dieser ist jedoch um 98,8 Prozent niedriger als im Vorjahr zu dem Zeitpunkt. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass die New York Times Company das Wirtschaftsjahr 2013 mit einem Gewinn abschließen wird.

New York Times - Auflagen (Bemessung: Sechs-Monate-Durchschnitt; Ende: 29. 9. 2013)

Gesamtauflage Montag bis Freitag: 1.897.890 - +18 Prozent

Gesamtauflage Sonntag: 2.392.986 - + 14 Prozent



Digitaler Vertrieb/Gesamtauflage Montag bis Freitag: 1.221.257 - + 36 Porzent

Digitaler Vertrieb/Gesamtauflage Sonntag: 1.167.917 - + 37 Prozent



Printauflage Montag bis Freitag: 676.633 - minus 5,7 Prozent

Printauflage Sonntag: 1.244.068 - minus 2,1 Prozent