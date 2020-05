New York Times baut mobile Paywall

Ausgenommen davon sind die Videos in den Apps, die einer gesonderten Bewirtschaftungspolitik unterliegen.



Mit diesen Schritt verabschiedet sich die New York Times Company von der bisherigen Gepflogenheit alle Top-News in den Apps uneingeschränkt frei verfügbar zu machen.



Von dieser Mobile Metered Model-Einführung sind alle App-Varianten der Betriebssysteme iOS ( Apple), Android, Windows Phone ab 7.5, BlackBerry 10 sowie der New York Times auf Flipboard betroffen.



Dieser Schritt ist die logische Konsequenz in der Harmonisierung der Vertriebserlös-Bewirtschaftung über alle digitalen Content-Linien der New York Times.



atmedia.at