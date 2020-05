New York-Quartett

usa // Gemeinsam mit Alexander Zelmanovics, Kreativ-Geschäftsführer von Lowe GGK, juriert bei den New York Festivals Francesco Bestagno, Creative Director bei Demner, Merlicek & Bergmann. Er sitzt in der "Television & Cinema Advertising Grand Jury". In der "Print Advertising Grand Jury" beurteilt Ivo Kobald, Executive Creative Director von Ogilvy & Mather, die Einreichungen. In die "International Film And Video"-Jury wurde Peter Vogel von Vogel Audiovision berufen.