Neun Milliarden Videos

Facebook-Video-Nutzung steigt sprunghaft

11,5 Millionen Unique Visitors sind in den für ProSieben und 7,3 Millionen für RTL ausgewiesen. Allerdings wuchs die ProSieben-Video-Nutzerschaft im Vergleich zu April 2009 nur um 5 während jene von RTL im Zeitraumvergleich um 50 Prozent wuchs. An der Spitze der Nutzung liegt klar YouTube und Google Sites vor den ProSieben-Video-Sites. Das stärkste Nutzer-Wachstum von April 2009 auf April 2010 weist Facebook auf. Die Zahl der Video-Schauer in dem Netzwerk stieg um 575 Prozent an.