Neumann wechselt zur Styria Digital Holding

at, dePeter Neumann, seit Jahresbeginn 2010 für Dieter von Holtzbrinck und als Manager von dessen Online-Geschäften in der DvH Medien tätig, setzt seine berufliche Karriere in Graz und an der Spitze der Styria Digital Holding fort. Neumann wird voraussichtlich im Frühjahr 2013 die Geschäftsführung dieses Unternehmens der Styria-Gruppe übernehmen.