Neugründung Digital Affairs

Beide Unternehmen sind an Digital Affairs beteiligt. Arbeitsschwerpunkte der Agentur sind strategische Beratung bei aber auch Konzeption und Umsetzung von Social Media-Kampagnen. Zu den Geschäftsfeldern von Digital Affairs gehören Web 2.0-Monitoring, Social Media-Newsrooms, Reputation-Management und auch Digital Relations Workshops. Denkmayr kommt von ATV und war für die Social Media-Aktivitäten des Senders verantwortlich. Bäck gründete die Internet-Medienbeobachtung public.webwatch. "Wir haben uns für diesen Weg entscheiden, weil wir überzeugt davon sind, dass der Markt reif ist für eine Digital Relations-Agentur, die nicht aus der Werbung kommt und einen starken strategischen Ansatz folgt", begründet Dietmar Ecker die Beteiligung an Digital Affairs. Und Markus Höfinger, PXP-Vorstand, nennt die Beteiligung an der Agentur als "eine perfekte Ergänzung im Social Media-Bereich".



