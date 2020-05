Neugierige Apps

Das Global Privacy Enforcement Network weist im zweiten sogenannten Privacy Sweep aus, dass 75 Prozent global verbreiteter Apps "mehr als ein Zugriffsrecht" für die Nutzung erfordern.



App-Nutzer erteilen Zugriffsrechte, wovon bis zu neun gängige Smartphone-Funktionen betroffen sind. Standort- und Geräte-ID-Informationen sind die am häufigsten erteilten Zugriffsrechte. Davon hängen aber auch wiederum sehr viele nutzenstiftende App-Services ab. Zugriffe auf "andere Profile", die Kamera, die Kontakte, den Kalender und Anruflisten von Smartphone-Nutzerinnen und -Nutzer fallen schon in die Kategorie frag- und zumindest diskussionswürdig.



Der Erfolg von WhatsApp basiert beispielsweise auf den Zugriff auf in Kontaktdaten abgespeicherte Mobilfunk-Nummern.



Allerdings müssen die Zugriffsrechte vor Download von Apps überlicherweise erteilt werden. Das sieht in der Android-Welt wie folgt und anhand des Fahrplan- und Reiseservice Scotty der ÖBB so aus und umfaßt vier oberflächlich gehaltene Zugriffsberechtigungen. Die Zahl dieser Zugriffsberechtigungen wurde reduziert. Scotty wollte schon einmal mehr wissen über die Nutzer der App.