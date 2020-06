Neues Service- und Wohlfühlformat für Regional-TV

Österreich bekommt ein neues, landesweit zu sehendes TV-Magazin: Die in der Vermarktungsplattform R9 zusammengeschlossenen regionalen Fernsehsender machen ab 27. Juni für " Österreich Blick" gemeinsame Sache. Moderiert wird das halbstündige Format von Eva Pölzl. Das Motto dabei laute: "Die glaubwürdige Nische ist die neue Norm in der Medienwelt", so R9-Geschäftsführer Marcin Kotlowski.

Die Fernseh- und Contentvermarktungsplattform, die seit vergangenem Herbst besteht, versammelt regionale Fernsehsender aus allen neun Bundesländern. Derzeit gehören dazu der Wiener Stadtsender W24, Vorarlbergs Regionalsender Ländle TV, Tirol TV, RTS aus Salzburg, Oberösterreichs LTE 1, KT1 aus Kärnten, der steirische Sender Kanal 3, Schau TV aus dem Burgenland sowie der niederösterreichische Regionalsender N1. Als Unternehmen ist R9 im Eigentum der Wien Holding, der Holzhey Management und Beteiligungen GmbH sowie der Kobza Media Gruppe.