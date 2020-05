Neues Programmschema für 3sat

Olaf und Jan

Deshalb wird es zu weiteren Thementagen und Programmschwerpunkten sowie zur Einführung neuer Formate kommen. Der Comedian Olaf Schubert erhält mit Olaf TV eine eigene Sendung.

Und mit dem Stern.de-Kolumnisten Jan Weiler wird das Presenterforma Weilers Welt produziert.



3sat erzielte 2009 in Deutschland 1,1, in Österreich 1,9 und in der Schweiz 1,2 Prozent Marktanteil. Das Programm ist seit 6. Mai auch in Südtirol zu empfangen.