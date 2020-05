at // Das WirtschaftsBlatt hat eine aufgeräumtere, klarere Titelseite. An der Neugestaltung der Titelseite arbeiteten Zeitungsdesigner Mario Garcia sowie WirtschaftsBlatt-Chefredakteur Wolfgang Unterhuber und Art-Director Jan Schwieger. Die neue Titelseite, so Unterhuber, ist die Antwort auf die Dynamik aus der digitalen Welt. neue Titelseite