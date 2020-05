Neue Regeln für News

us // So nennt Dan Gillmor, Direktor des Knight Center for Digital Media Entrepreneurship, seine Vorschläge um den Journalismus von morgen zu verbessern. Dialoge sollen beispielsweise die tragenden Säule der journalistischen Mission sein. Das läuft zwangsläufig darauf hinaus Leser in den journalistischen Prozess zu integrieren und Transparenz zu einem Kernwert von Journalismus zu machen.