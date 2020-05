Neue ORF-Struktur 2009

at // Bundeskanzler Werner Faymann will den ORF bis Jahresende neu strukturieren. Er spricht sich im Zuge eines Gesprächs in der Tiroler Tageszeitung-Lounge in Wien für eine Verkleinerung sowohl des Stiftungsrates als auch der Geschäftsführung aus. Faymann: "Bei einer solchen Struktur (des Stiftungsrates, Anm. d. Red.) würde ich nicht verantwortlich sein wollen." Die Restrukturierung der ORF-Geschäftsführung überlässt Faymann dem Stiftungsrat. Der Kanzler könnte sich jedoch vorstellen aus den Direktionen Wirtschaft und Technik eine zu machen. Und der 2. April wird nicht nur zum D-Day für ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz hochstilisiert. Faymann bestätigt, dass der 2. April für Wrabetz ein wichtiger Tag werde.