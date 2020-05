Neue NZZ-Führung steht

ch // Das kollektive Führungsprinzip der Neuen Zürcher Zeitung-Gruppe wurde durch ein CEO-Führungskonzept abgelöst. An der Spitze der nunmehr zentralen Führungsorganisation steht seit 1. Oktober 2008 Albert Stäheli als CEO. Zur Unternehmensleitung gehören weiters Markus Spillmann als Gesamtleiter Publizistik NZZ und Daniel Hofer als Leiter Verlagsaktivitäten Zürich. Ab 1. März ist Jörg Schnyder Chief Financial Officer der NZZ-Gruppe sowie Jürg Weber für die Medien Zentralschweiz und Hans-Peter Klauser für die Medien Ostschweiz in der Gruppen-Geschäftsleitung verantwortlich. Neue Zürcher Zeitung, Seite 13