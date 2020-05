Neue Nachricht aus Cannes

int, atDie aus Österreich eingereichten zehn Arbeiten im Cyber-, neun im Radio- und drei Design-Arbeiten gehören nicht mehr zu den Anwärtern auf eine Auszeichnung in ihren Wettbewerben. Daher endet das Festival aus österreichischer Sicht bereits jetzt in den Kategorien Cyber, Design, Direct, Media, Press, Promo & Activation und PR. Aus der Shortlist-Nominierung von Ogilvy & Mather Wien mit The Stratos Jump 1:350 wurde in den Wettbewerben Direct sowie Promo & Activations leider nichts.