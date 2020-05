Neue-Freunde-Netzwerk

Venture Capital-Investments

Der Techniker Coppens tüftelte weiter und hatte kein Geschäftsmodell. 2007 stieß, so Bouten, Lorenz Bogaert dazu. Er ist der kaufmännische Mastermind Netlogs. Im April 2007 wurde die mittlerweile in Frankreich, Italien, Großbritannien, Belgien unter Facebox bekannt Community zu Netlog. Als Treiber hinter dieser Umfirmierung gilt auch der Einstieg zweier Risikokapitalgeber. Einer davon ist Atomico Ventures. Bouten: "Damit kam auch das Geschäftsmodell und notwendige Differenzierungen auf Produktebene." Netlog setzt seine Weg der Profitabilität fort. Die Bezahlung der Services wird beibehalten. Die Mitglieder der Community beziehen Premiumprodukte und sorgen damit für den wichtigsten Erlösstrom. Dazu kamen, so Bouten weiter, die Brand Pages und andere Produkte für werbungtreibende Unternehmen. Die Fokussierung liegt jedoch auf den Nutzern. "Wir tarieren die Ansprüche zwischen Mitgliedern und Werbern aus", merkt der Business Development-Manager an. Die Werbelösungen auf Netlog sind so gestaltet, dass sie Teil der Community sind und in die Gesamtinteraktion eingebunden sind. " Nokia bucht die erste Brand Page auf Netlog", erinnert sich Bouten, der ebenfalls seit 2007 im Unternehmen tätig ist.