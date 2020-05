Neue Bühne

Das Raumausstattungs- und Bodenbelagsunternehmen zeigt sich in TV-Spots, Großflächenplakaten und POS-Werbemaßnahmen mit einem emotionalen, lebensnahen Werbeauftritt. Die Bildsprache ist so gewählt um die verschiedenen Bodenbeläge als Wohlfühl-Garanten zu vermitteln. Die Kampagne zeigt Menschen, die am Boden bleiben. Dementsprechend lautet der Claim: "Die Bühne meines Lebens". Das erste Airing des Spots ist am 5. Oktober.



