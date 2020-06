Neue ATV-Reportage über Crystal Meth

Die bekannte US-Serie " Breaking Bad" handelt von einem Chemie-Lehrer, der Drogen herstellt und verkauft, um seine Familie ernähren zu können. " Crystal Meth" ist relativ leicht herzustellen – in provisorischen Drogenlaboren, wie sie auch in Österreich schon sichergestellt wurden.

Eine neue Folge der ATV-" Reportage" (Mittwoch, 20.15 Uhr) zeigt, wie sich die gefährliche Substanz allmählich verbreitet: Porträtiert werden u. a. Stefan (20) und Tommy (18), die seit zwei Monaten in der Therapiestation Erlenhof untergebracht sind. Sie berichten über ihr Leben mit der Droge. Stefan etwa musste wegen der aufputschenden Wirkung nur einmal in der Woche schlafen – bis sein Körper nicht mehr konnte und er Zusammenbruch erlitt. Ein anderer Handlungsstrang begleitet zwei Süchtige in Tschechien, dem Hauptumschlagplatz der Droge.

Und: Ein Anwalt berichtet über die schleichende Veränderung seines Crystal-Meth-süchtigen Klienten, der schließlich seinen Vater brutal ermordete.