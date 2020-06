Neue "24"-Staffel ab 6. Mai auf Sky

Jack Bauer muss sich wieder hetzen: In der neunten Staffel der US-Serie "24" hat der ehemalige Agent erneut genau einen Tag Zeit, um die Welt vor einer globalen Katastrophe zu retten. Während in den USA die mit "Live Another Day" untertitelte Verbrecherjagd am 5. Mai anhebt, können heimische Zuschauer einen Tag später via Sky in bereits synchronisierter Fassung mitfiebern.

In 192 Episoden sowie einem TV-Film hat Kiefer Sutherland bisher den schießwütigen Agenten gegeben. Zum Auftakt der neuen Staffel begegnet man Bauer in London, wo er nach den vorangegangenen Ereignissen Exil gesucht hat. Dass aber auch dort an ein ruhiges Leben nicht zu denken ist, wird für den Ex-Agenten schnell klar. Insgesamt sind zwölf Episoden geplant, wobei das als Echtzeitserie angelegte Format diesmal auch auf Zeitsprünge zwischen den Folgen setzt. Die bisherigen Staffeln bietet Sky über seinen Online-Videodienst Snap an.