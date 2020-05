Neuanfang gefordert

at // Immer wieder vernimmt man in den letzten Tagen und Wochen die Forderung der ORF müsse einen "Neuanfang" oder einen "Neustart" machen. Heute verlangt ihn Kurier-Kolumnist Alfred Payrleitner. Der frühere ORF-Hauptabteilungsleiter reflektiert, dass die Gründe für die jetzige Krise "Insidern schon seit Jahrzehnten bekannt" war. Payrleitner empfiehlt, dass im "Stiftungsrat nun alles gemeinsam besprochen werden müsste: Die noch übrig gebliebenen Marktchancen. Die Entlastung von völlig sachfremden Abgaben an die Länder aus dem Titel Rundfunkgebühr. Eine Tabula rasa auch im oberen Management." Und seine Konklusio: "Einen solchen Kraftakt schafft der ORF nicht allein. Dazu braucht er die Regierung, die nun angeblich so gut drauf ist." Kurier, Seite 2