Netzwerk-Anbindung für Brandenstein

Christina Brandenstein schließt sich mit ihrer Agentur dem internationalen Netzwerk Action Global Communications Group an. BrandensteinCom fungiert dabei als dessen Österreich-Repräsentanz und als Schnittstelle, um beispielsweise österreichischen Unternehmen über die Gruppe internationale Kommunikation in der EMEA-Region zu ermöglichen. Und um in den verschiedenen Märkten dieser Region auf die lokalen Kommunikationskultur ausgerichtete Kampagnen-Umsetzungen zu realisieren.

Die Action Global Communications Group wird als 1971 in der zypriotischen Hauptstadt gegründetes Familien-Unternehmen beschrieben. Sie ist über 40 eigene Agentur- und Affiliate-Agentur-Standorte in Mittel- und Osteuropa, im Nahen Osten und in Nordafrika operativ tätig.