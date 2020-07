Netzwerk-Absturz

deWer-kennt-wen.de folgte den VZ-Netzwerken - studiVZ, etc. - und bekommt einen Platz in der deutschen und deutschsprachigen Geschichte sozialer Netzwerk. RTL kappt die Verbindung des Netzwerkes, das im immer mächtiger werdenden Schatten von Facebook verkümmerte, endgültig. Am 1. Juni 2014 ist für das im Oktober 2006 gegründete Wer-kennt-wen.de Schluß.