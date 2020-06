Netzband importiert Vast Forward

Simone Bang-Christensen

Katrin Hoschke

Hanna Jahnke

Maren Wagener ist seit 15 Jahren selbständig und gründete vor sechs Jahr Vast Forward . Das Unternehmen etablierte sich in dieser Zeit als Dienstleister in derKreativkommunikation, entwickelt und setzt für Agenturen Online-Kampagnen um. Wagner führt ihr Unternehmen in dem sie gemeinsam mitundauch das Projekt-Management verantwortet. Um diese vier Managerinnen ist wiederum ein Netzwerk an Experten und Freelancern geknüpft.

Ob Wagener oder Frank Netzband expandieren wollte, ist egal. Beide kennen einander, laut Netzband, "seit Jahren". Er selbst ist seit Jänner 2010 Geschäftsführer von Freiland Wien. Diese auf Markenkommunikation fokussierte Agentur wird, wie er erklärt, umstrukturiert. Und er selbst beabsichtige, sich aus deren Tagesgeschäft zurückzuziehen, um neue Geschäftsbereiche und Dienstleistungen zu entwickeln. Zu diesem Weg gehört der Aufbau und die Etablierung von Vast Forward in Österreich. Netzband fungiert als Projektleiter und Konzeptionist der Agentur, die zunächst und temporär als Vast Forward in Residence in Erscheinung treten soll. Und deren Schaltzentrale weiterhin in Hamburg bleibt und von Wagener gesteuert wird.

Wagener und Netzband arbeiteten in der Vergangenheit bereits zusammen. Sie sagt dazu: "Vast Forward bietet Netzwerkservices und daher ist es auf Distanz besonders wichtig, mit vertrauten Köpfen zu arbeiten. Frank Netzband und ich kennen uns seit vielen Jahren und etlichen Projekten". Er sagt: "Die Arbeit mit Vast Forward hat in den vergangenen Jahren super funktioniert - gerade auch bei engen Timings. Es lag auf der Hand, diese Dienstleistung auch in Österreich anzubieten." Und er ergänzt: "Erste Agenturen haben uns schon angeheuert".

Die Hamburger Agentur ist außerdem Partner der Google-Kreativ-Unit The Zoo, die als "Agentur für Agenturen" positioniert ist.