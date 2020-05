Netz-Nomanden Geld abnehmen

de // Josef Joffe, Mitglied des Herausgeber-Gremiums der Zeit bedenkt die wechselhafte Mediengegenwart. Das fast schon klischeehafte Lamento über das Siechtum der New York Times löst in ihm die resignative Überlegung "irgendwie muss man den Netz-Nomaden Geld abnehmen, und sei es nur den Bruchteil eines Cents, bei dem es nicht lohnt mühsam Raubkopien zu ziehen" aus. Joffe macht implizit das Internet für den denkbaren Tod der "New York Times" verantwortlich und ist ratlos: "Was sollen wir denn lesen, wenn die Times stirbt?"