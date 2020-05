Netlog holt sich AdLink Österreich

at // AdLink Media Österreich vermarktet die Social Media-Plattform Netlog. Die Fakten, laut AdLink: rund 500.000 Mitglieder in Österreich; 45 Prozent weiblich, 55 Prozent männlich; 90 Prozent zwischen 14 und 29 Jahren. Netlog wurde in der ÖWA September mit 590.428 Unique Clients die knapp 6,3 Millionen Visits generieren, ausgewiesen. In Europa kommt Netlog auf 35 Millionen registrierte Nutzer und erreicht rund 150 Millionen Unique Clients monatlich. Bei AdLink können alle klassischen Werbeformate sowie Sonderwerbeformen verknüpft mit technischen und soziodemografischen Targetingformen gebucht werden. atmedia.at