NetHotels launchen Fairnesstravel.com

Diese Provisionen würden mittlerweile bis zu 30 Prozent des jeweiligen Preises ausmachen. Fairnesstravel.com will sich hier mit einer kostenlosen Mitgliedschaft für Hotels und Tourismusverbänden, "garantierten zehn Prozent Kommission einheitlich" für alle Vermittler und Anbieter sowie eine "Commission-Sharing und Kooperation mit Tourismusverbänden" etablieren.



Im Falle von Reisebüro-Leistungen und Online-Vertrieb-Mehrleistungen kommen auch höhere Kommissionen in Frage.



Fairnesstravel.com läuft derzeit in der Beta-Version.



atmedia.at